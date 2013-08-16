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亚洲 | 2013年 8月 16日 星期五 11:49 BJT

《汇市简讯》美元/日圆略为获得上涨动能，因中国和日本股市反弹

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* 美元/日圆买气转佳，因日经指数反弹、沪综指大涨

* 传言指称中国将降息，尚未获得证实

* 美元/日圆升至97.60，在97.50执行价上方有更多期权到期

* 尽管趋升，在纽约期权到期之前，美元/日圆上档可能受限(完)

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(编译 张明钧; 审校 杜明霞)
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