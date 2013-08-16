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亚洲 | 2013年 8月 16日 星期五 17:20 BJT

更新版 2-中国汇市：人民币盘中创新高后以收跌告终，今年以来升值幅度已近2%

* 盘中首破6.11创纪录新高
    * 午后疑似央行干预终令汇市收跌
    * 中间价走升30个点子
    * 随着购汇高峰期结束，人民币升值预期渐强

 (新增评论和收盘报价)
    路透北京8月16日 - 人民币兑美元即期 周五逆转早盘升势而收跌。中间价高
开30个点子，开盘后即期一度涨至6.1090元历史高位，其后购汇盘令涨幅收窄，尤其是午盘
后中资行抛出大量购汇盘，令即期最终收跌。
    
    多个交易员指出，市场对创新高后接近日间涨幅上限还是有忌惮心理，担心监管层出手
干预，实际上，尾盘北京两大中资行大量购汇，应该就是由监管层授意。尽管如此，人民币
升值势头不可逆转，下周料将延续。
    
    “央行在买，不买的话，收盘（美元）必然跌破6.11，...央行一定要干预了，不干预
市场就会一直往下，”上海一股份行交易员说。
    
    他并强调，今天（美元/人民币）中间价往下走实际上表明监管层顺应市场的意图，但
监管层又不想让人民币升得太快，而现在购汇高峰期已经过去，人民币升值预期渐强，央行
只得出来干预市场，估计下周人民币汇率继续小幅上扬。
        
    此前，即期汇价已经在6.12元附近徘徊一周时间。期间人民币数次创出新高，但大行尾
盘购汇、油企车企购汇轮番上阵，减缓了人民币加速升值的步伐。市场一度倍加谨慎，不过
这种情绪在拉锯中逐步弱化，加之中国经济数据全面改善、国际美元走弱等原因，人民币升
值预期也日趋明朗。
            
    今日创下的最高点所对应的年初来累计涨幅已经达约1.99%。而上半年路透调查显示，
多数人预测今年人民币升值幅度在1%-2%。
    
     以下为今日在岸市场人民币兑美元          收盘价、中间价          ，以及离岸
 市场人民币的主要报价：    
                                                                               
 在岸市场人民币兑美元                          今日          上日       升贬
                 即期成交价格                6.1150         6.1125     -0.04%
                       中间价                6.1666         6.1696      0.05%
                 成交额                     181亿美元                     
                                                                          
               日内相对于中间价最大波幅  0.93% (上限±1%)    日高       日低
                     日内波动幅度(pips)         61          6.1090     6.1151
                 2013年来即期升贬值幅度       1.89%                            
   1年期美元/人民币掉期升水                   1,025                       
                                                                          
 离岸人民币市场,北京时间17:16                  今日           上日        
                  1年期NDF                  6.2360/40       6.2420        
                          CNH即期           6.1076/91       6.1074        
    
    东京汇市美元周五在交投温和的亚洲盘上涨，前一日由于美国联邦储备理事会(美联储/
FED)缩减购债措施的不确定性，导致美元兑日圆从11天的高点回落。 
    
    中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行
将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元
。(完)    

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 (发稿 李然/李文科; 审校 林高丽/杨淑祯)
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