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亚洲 | 2013年 8月 16日 星期五 12:17 BJT

东京汇市：美元持稳，前日因美联储政策不确定性而波动

纽约       当日      今年来     2012年
                               最新报价   上收市价     涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                               
 欧元/美元                        1.3343     1.3346      -0.02      +1.13     1.3194
 美元/日圆                         97.56      97.35      +0.22     +12.47      86.74
 欧元/日圆                        130.21     129.91      +0.23     +13.76     114.46
 美元/瑞郎                        0.9272     0.9259      +0.14      +1.28     0.9155
 英镑/美元                        1.5629     1.5640      -0.07      -3.83     1.6251
 美元/加元                        1.0303     1.0304      -0.01      +3.85     0.9921
 澳元/美元                        0.9164     0.9136      +0.31     -11.83     1.0393
 新西兰元/美元                    0.8071     0.8070      +0.01      -2.56     0.8283
 澳元/日圆                        89.400     88.940      +0.52      -0.81     90.130
 新西兰元/日圆                    78.760     78.570      +0.24     -44.07    140.820
 英镑/日圆                        152.51     152.26      +0.16      +8.30     140.82
 澳元/新西兰元                    1.1343     1.1314      +0.26      -9.55     1.2540
                                                                                    
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此
 为基准计算。
 (完)
      
      
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 (编译 李婷仪 审校 杜明霞)
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