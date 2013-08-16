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货币新闻 | 2013年 8月 16日 星期五 12:14 BJT

中国股市：上交所称交易系统运行正常，早盘尾段沪综指一度暴涨逾5%

路透上海8月16日 - 中国上海证券交易所周五早盘收市后在官方微博上表示，截至目前上交所系统运行正常。此前早盘尾端市场权重股一度触及涨停，带动沪综指最高暴涨逾5%之后迅速缩减升幅，并引发交易系统或出现故障的市场揣测。

本地交易时间11:06左右，包括中国石油 、工商银行 、中国银行 、农业银行 等超级权重股瞬间被巨量买盘拉升至涨停，令沪综指一度跃升5.62%。随后这些权重股涨幅有所缩减，沪综指 早盘收升3.19%，报2,148.394点。(完) (发稿 徐永; 审校 张喜良)
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