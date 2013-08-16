路透基点：深圳控股有限公司自行筹办高至4亿美元五年期贷款--RLPC

路透香港8月16日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，红筹股公司深圳控股有限公司正在筹办一笔最高4亿美元的五年期贷款案。

这笔自行安排的贷款平均期限为4.75年，利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码260个基点。每半年不等额偿还，并具有3.5年的宽限期。

邀请银行以280个基点的综合收益参贷，前端费为95个基点。

所筹资金将用于一般营运资本。

借款人上次在银团贷款市场筹资是在2011年9月，签署了一笔3.4亿美元四年期贷款，利率为LIBOR加码295个基点。参贷银行包括中银香港、东亚银行、星展银行、恒生银行、工银亚洲、永亨银行及永隆银行。

深圳控股是一家地产开发商，深圳市政府持有多数股权，其公布2012年营收增长17%至86亿港元(11亿美元)。(完)