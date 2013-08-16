重发-《全球经济分析》一燕不成夏：欧元区第二季成长并不意味着万事大吉

**痛苦的西班牙**

以西班牙为例，那里的就业率超过了26%。

国际货币基金会(IMF)在近期对该国经济进行的一次评估中称，当每年西班牙经济增长率低于1.5-2.0%时，就业岗位就从来没增加过。

而在中期内增速都不大可能达到这些水平。IMF称，到2018年西班牙失业率仍可能高于25%。

根深蒂固的高失业可能引发社会和政治风险，除此之外，低增长还可能导致西班牙和其他南欧国家与快速增长的德国和其他北欧成员国之间的差距愈来愈大。市场也可能因此再度怀疑欧元区二线国家的债务是否可控。

因此，欧元区决策者在未来一年的任务就是要确保就业市场复苏，不要让不利的债务结构产生坏的影响，也不要让长期失业人群因丧失劳动技能而无法胜任新的工作。

部分对策就是抑制薪资增长。据IMF，尽管2008年间西班牙民间部门就业人口减少15%，薪资却上涨了10%。Rahbari称政府需要出台一系列积极的就业市场政策，比方说像德国为低薪工作提供补贴。

这样深层次的就业改革可能需要花上数年时间才能颁布，之后再经历数年才能发挥影响。开放欧洲受保护的产品市场和服务业，也是一样。

但是，如果不进行彻头彻尾的变革，像第二季GDP实现增长这样的好消息，恐怕只会是昙花一现而已。

“不应该以经济录得正增长为标准，而是应该向缩窄产出缺口和降低失业看齐。在达到这些目标之前，政策都谈不上取得成功，”Rahbari说。(完)