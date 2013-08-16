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货币新闻 | 2013年 8月 16日 星期五 16:14 BJT

表格：欧元区6月经季节调整经常账盈余169亿欧元，5月为盈余195亿欧元

以下为详细数据，单位为10亿欧元。除非说明，数据均为未经季节调整(括号中为初值)。

欧元区贸易/经常帐收支 6月 5月 12个月累计

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经常帐 26.1 9.3 (9.5) 191.5

贸易收支 18.6 17.3 (17.1) 151.2

劳务 11.1 8.2 (8.0) 95.0

净所得 5.6 -7.5 (-7.0) 57.6

净经常性转移 -9.1 -8.7 (-8.6) -112.3

资本帐 0.7 2.3 (2.3) 16.4

金融帐 -24.8 -9.8 (-17.0) -220.2

直接投资 -5.1 0.2 (0.4) -80.6

证券投资 23.2 39.2 (29.8) 145.1

直接及证券投资 18.1 39.5 (30.1) 64.5

金融衍生品 14.0 -7.2 (-7.1) 43.8

其他投资 -56.5 -41.5 (-39.5) -324.5

储备资产 -0.3 -0.6 (-0.6) -4.0

经季节调整经常帐 16.9 19.5 (19.6) 196.1

注:括号内为前值.

浏览完整报告，请登录欧洲央行网站(here)(完)

(编译 田建华; 审校 隋芬)
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