表格：欧元区6月经季节调整经常账盈余169亿欧元，5月为盈余195亿欧元

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
以下为详细数据，单位为10亿欧元。除非说明，数据均为未经季节调整(括号中为初值)。
欧元区贸易/经常帐收支 6月 5月 12个月累计
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经常帐 26.1 9.3 (9.5) 191.5
贸易收支 18.6 17.3 (17.1) 151.2
劳务 11.1 8.2 (8.0) 95.0
净所得 5.6 -7.5 (-7.0) 57.6
净经常性转移 -9.1 -8.7 (-8.6) -112.3
资本帐 0.7 2.3 (2.3) 16.4
金融帐 -24.8 -9.8 (-17.0) -220.2
直接投资 -5.1 0.2 (0.4) -80.6
证券投资 23.2 39.2 (29.8) 145.1
直接及证券投资 18.1 39.5 (30.1) 64.5
金融衍生品 14.0 -7.2 (-7.1) 43.8
其他投资 -56.5 -41.5 (-39.5) -324.5
储备资产 -0.3 -0.6 (-0.6) -4.0
经季节调整经常帐 16.9 19.5 (19.6) 196.1
注:括号内为前值.
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(编译 田建华; 审校 隋芬)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。