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货币新闻 | 2013年 8月 16日 星期五 16:06 BJT

表格：LME金属库存最新变化--8月16日

路透伦敦8月16日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：

   品种       最新库存      变动
    铜         584,075      -125
    锡          14,055      持平
    铅         190,925    -1,050
    锌       1,037,275    -2,600
    铝       5,438,675    -5,800
    镍         206,118      +240
  铝合金        67,840      -160
  NASAAC       111,880       +40
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>
        
 品种    库存数据       库存分布              品种     库存数据         库存分布
 铜      MCU-STOCKS   <0#MCUSTX-LOC-GRD>         铅     MPB-STOCKS  <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝      MAL-STOCKS   <0#MALSTX-LOC-GRD>         锡     MSN-STOCKS  <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌      MZN-STOCKS   <0#MZNSTX-LOC-GRD>     铝合金     MAA-STOCKS  <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍      MNI-STOCKS   <0#MNISTX-LOC-GRD>      NASAA     MNA-STOCKS  <0#MNASTX-LOC-GRD>
 
 (编译 田建华; 审校 王兴亚)
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