中国货币市场：偏低开盘价牵引资金价格回落，但隔夜供给有限跌幅缩减

路透上海8月16日 - 中国银行间资金市场周五主要回购品种均下行，主要受较低开盘价的牵引；但机构谨慎心态并未有所消退，且叠加月中缴税因素的影响，今日大行融出资金有限，尤以隔夜资金为缺，隔夜品种的跌幅较早盘初段也已明显缩减。

他们并指出，下周开始月末渐近，央行公开市场操作表现出中性偏紧态度，除了继续关注公开市场的动向外，机构多预计资金面渐趋紧张的概率偏大。

“今天隔夜没人出，大行都不出隔夜，每个月的企业缴税就在这几天吧，七天和14天供需还可以。”华东一商业银行交易员称。

她并指出，受较低开盘价影响，今日隔夜至14天的回购利率均有所回落，但隔夜跌幅已明显缩窄，因供给偏少。

今日质押式回购隔夜 开盘价为3.10%，较上日加权平均利率跌逾20个点(bp)，但早盘尾段跌幅已缩窄至6bp。

上海一商业银行交易员还提到，随着月底渐进，机构谨慎心态难消，如果下周央行公开市场仍坚持偏紧态度，预计资金价格近期易涨难跌，“盘面只要有点风吹草动，大家就会很紧张，但价格也不会波动太大的。”他称。

中国央行公开市场本周继续“锁长放短”，续做三年央票并伴随短期逆回购操作。但逆回购利率明显超出市场预期，对债市造成进一步挫伤。市场人士表示，公开市场操作表现出中性偏紧的基调，但因监管层与市场沟通不充分，预期引导不足，政策信号仍不够明晰。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:13 今日(%) 上日(%) 变动(bp) --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- - 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 3.2444 3.3051 -6.07

七天 3.8114 4.0085 -19.71

14天 3.8143 4.1104 -29.61 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 4.0750 4.9650 -89.00

七天 3.7350 3.5000 +23.50

14天 3.7900 3.7000 +9.00 回购定盘利率 其中:隔夜 3.2200 3.3000 -8.00

七天 3.7800 4.0600 -28.00

14天 3.7900 4.1100 -32.00 Shibor 其中:隔夜 3.2090 3.2830 -7.40

七天 3.7720 3.9940 -22.20