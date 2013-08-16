路透基点：远洋地产完成4.10亿美元五年期贷款案--RLPC

路透香港8月16日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，远洋地产控股有限公司(以下简称“远洋地产”)的五年期贷款案现已完成，在两家银行参与绿鞋贷款操作后，贷款规模达到约4.10亿美元。

这两家银行是中国光大银行与中国招商银行，各自承贷1.76亿港元和1,400万美元。

四家牵头行是中银香港（1.40亿美元和1.5亿港元）、恒生银行（5.80亿港元）、中信银行国际（7,500万美元）、东亚银行（5.0亿港元）。

消息人士称，贷款案初始规模为3亿美元，后来在执行绿鞋机制前又增加到3.7亿美元。

四家牵头行已经在上月先行放款，综合收益约为360个基点。

在香港上市的远洋地产主要业务是在中国开发中高端住宅、办公楼和零售物业。

远洋地产曾在2012年6月签署一笔6亿美元的三年期贷款，最高综合收益是500个基点，利率为Libor加码400个基点。（完）