中国债市动态：现券暂走稳，但后市仍承压因资金及政策不确定性未消

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透上海8月16日 - 中国银行间债市周五早盘现券整体走势趋稳，收益率持续攀高后逐步有机构买入试盘，恐慌的市场心态也稍有平复，不过目前经济基本面虽有向好态势，但资金面和政策面的不确定性仍未消除，债市偏空的氛围尚无转暖迹象。
交易员并指出，下周公开市场到期资金流量为负，这对短期资金面或有所影响，现券走势仍将承压。
“新发10年金融债（在一级半市场）比昨天最高下了2-3个(基)点，昨天冲进去的同志们赚钱了，不过下周怎么样还很难说。”北京一大型银行交易员表示。
他谈到，近两日现券盘中的振幅明显加大，收益率冲高时有买盘关注，但持续性较为有限，导致现券日内上下震荡，“就算盘中买了，赚钱了，能不能坚持到收盘都难说。”
路透统计，下周公开市场将有260亿元人民币逆回购和160亿元央票到期，据此计算，当周公开市场到期资金流量为-100亿元。
上述交易员并谈到，虽然目前已经有一些投资盘开始逐步入手买债，但试探性的特点都较为明显，券价还未见到明显的止跌信号，“估计10年国债怎么也要破一下4%。”
剩余期限约4.92年的国开行固息债130229券最新成交对应收益率 在4.54%，上日尾盘报4.55%。
业内人士周五透露，中国财政部稍早招标的150亿元人民币六个月期(182天)贴现国债，加权中标收益率为3.9103%。该期债边际中标收益率为3.9906%，投标倍数为2.15倍。 (完) (发稿 边竞; 审校 曾祥进)
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路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。