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货币新闻 | 2013年 8月 16日 星期五 13:10 BJT

印度金融市场：卢比兑美元一度跌破62至纪录低点，股市重挫

路透孟买8月16日 - 印度卢比兑美元周五跌至纪录低点，因市场担心印度央行扼制资本外流的措施力度可能不够，并忧虑美国缩减货币刺激举措。

交易商说，目前为止还未见到央行入市干预；而海外资金和进口商对美元的需求强劲。

0456GMT，印度卢比/美元 报61.87/89，此前一度触及纪录低位62.03。卢比周三收报61.43/44。

印度指标10年期债券收益率(殖利率) 上升16个基点至8.66%。

印度股市NSE指数 下挫2.7%。(完)

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