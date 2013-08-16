中国金属：现货铜升水高企，进口商面临2014年合约铜升水劲升压力

* 现货铜升水位于四年高位，将推高2014年合约升水--交易商

* 2014年指标合约升水料在110-130美元

路透香港8月15日 - 交易商消息人士指出，由于当前现货铜升水高企，Codelco及必和必拓等铜供应商利用此机会谈判更高的长单合约价，中国精炼铜进口商面临2014年长单合约升水涨幅最高达三分之一的压力。

由于合约升水调涨，即使预期中国国内需求将增强，进口商可能也不会增加明年合约采购量。进口商将因而必须在国际现货市场购买，面临价格风险。

Codelco 、必和必拓 、嘉能可-斯特拉塔(Glencore Xstrata) 等外国供应商，预定9月至11月期间开始与进口商谈判2014年合约。中国去年的铜消费量约770万吨，约三分之一是由这些外国供应商提供。

消息人士指出，供应商希望今年调高合约升水，因先前两年已经调降。

中国进口商付给Codelco的2013年合约升水，约为较伦敦金属交易所现货铜价格每吨升水98美元，低于2012年的110美元。日本供应商的2013年合约升水约85美元，去年为100美元。

Codelco的合约升水通常成为亚洲的指标行情。Codelco与中国买家在去年11月达成2013年合约升水协议。

2013年合约升水远低于目前的现货升水，现货升水自6月底以来维持在四年高点，每吨约200美元，因中国境内铜供应减少，进口商增加现货铜订购。

中国增加订购现货铜，协助推升铜价 由6月底的三年低点大涨约10%。2012年8月时，现货铜升水仅约50-80美元。

外国供应商尚未提出任何正式的合约价，但消息人士指出，在与买家的非正式会议上，至少有一家供应商提到150-160美元的升水价格。

消息人士估计，Codelco可能会向中方提出110-130美元的合约升水，日本供应商可能要求约100美元的升水。