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货币新闻 | 2013年 8月 16日 星期五 17:11 BJT

表格：欧元区6月贸易顺差为173亿欧元，上年同期顺差为128亿欧元

欧元区 2012年6月 2013年6月 变化(%) 12年5月 13年5月 变化(%) 12年1-6月 13年1-6月 变化(%)

出口 162.0 157.9 -3% 158.9 r 158.6 r 0% 923.9 938.5 2%

进口 149.2 140.6 -6% 152.7 r 144.1 r -6% 902.7 864.7 -4%

贸易收支 12.8 17.3 6.2 r 14.5 r 21.3 73.8

注：数据未经季节调整，单位为10亿欧元，r为修正值

浏览数据细节，请点选(here)。(完) (编译 田建华; 审校 蔡美珍)
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