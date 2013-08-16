修正-美国债市：外资6月净卖超美国公债规模创纪录，中国和日本减持最多

(修改标题以明确语义)

路透纽约8月15日 - 美国财政部数据显示，在美国联邦储备理事会(美联储/FED)首度传达将缩减刺激计划的讯号之后，外资6月净卖超美国公债规模达到创纪录的408亿美元，中国及日本是减持美国公债最多的两个国家。

美国财政部周四公布的数据显示，美国长期证券6月遭外资净流出669亿美元，为连续第五个月流出，而且规模是2007年8月以后最大。

中国是美国公债最大单一持有国，其美债持仓减至1.2758万亿(兆)美元；日本则是连续三个月减持美债，持仓降至1.0834万亿美元。中日总共约净流出400亿美元美债。

美联储主席贝南克在5月22日称联储可能在9月前缩减资产购置计划，他的言论因发美债遭抛售。

“美债卖压和贝南克提及政策退场的言论有关，”纽约梅隆银行分析师Michael Woolfolk说。“闪电不会打到同一个地方两次，不过贝南克在6月又重申一次，市场为之震荡。”

Woolfolk表示，这至少是美国政府1977年开始汇整此项数据以来，美债资金净流出规模最大的一次。

外资在6月连续第五个月卖出长期美国证券，但卖出长期公债却标志着明显转向，外资在5月还曾买进113亿美元美国公债，6月时却卖出。(完)