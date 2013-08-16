国际油市：布兰特原油持稳在110美元下方，本周料因埃及局势动荡收涨

“埃及动荡无疑带来影响，并支撑油价，”OptionsXpress分析师Ben Le Brun表示。

船运消息人士周四表示，战略上重要的苏伊士运河和埃及各港口运营正常。

虽然埃及不是产油国，但投资者担心该国动荡可能波及中东地区。而该地区的供应阻碍因素已经影响到伊拉克和利比亚。