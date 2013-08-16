版本:
中国
亚洲 | 2013年 8月 16日 星期五 13:14 BJT

国际油市：布兰特原油持稳在110美元下方，本周料因埃及局势动荡收涨

0359GMT，10月布兰特原油期货 上升0.07美元，报每桶109.67美元，本周有望上涨逾1%。

9月美国原油期货 攀升0.12美元至107.45美元。

“埃及动荡无疑带来影响，并支撑油价，”OptionsXpress分析师Ben Le Brun表示。

船运消息人士周四表示，战略上重要的苏伊士运河和埃及各港口运营正常。

虽然埃及不是产油国，但投资者担心该国动荡可能波及中东地区。而该地区的供应阻碍因素已经影响到伊拉克和利比亚。

四名石油官员表示，伊拉克仍未决定是否在9月对巴士拉的石油出口终端进行全面维护。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文 (编译 王翔琼；审校 于春红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐