国际油市：布兰特原油持稳在110美元下方，本周料因埃及局势动荡收涨

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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0359GMT，10月布兰特原油期货 上升0.07美元，报每桶109.67美元，本周有望上涨逾1%。
9月美国原油期货 攀升0.12美元至107.45美元。
“埃及动荡无疑带来影响，并支撑油价，”OptionsXpress分析师Ben Le Brun表示。
船运消息人士周四表示，战略上重要的苏伊士运河和埃及各港口运营正常。
虽然埃及不是产油国，但投资者担心该国动荡可能波及中东地区。而该地区的供应阻碍因素已经影响到伊拉克和利比亚。
四名石油官员表示，伊拉克仍未决定是否在9月对巴士拉的石油出口终端进行全面维护。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王翔琼；审校 于春红)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。