中国个股：光大证券申购ETF使用的股票有效，申购不存违法问题--证监会

路透北京8月23日 - 中国证监会周五表示，光大证券 申购ETF使用的股票有效，交易所确认申购不存在违法的问题。

爆出自营交易乌龙的中国大型券商--光大证券上周五错误生成巨量市价委托订单，直接发送至上交所，累计申报买入234亿元，实际成交72.7亿元。同日，光大证券将18.5亿元股票转化为ETF卖出，并卖空7,130手股指期货合约。

证监会发言人称，光大证券案的调查取证工作基本完成，正在移交相关部门审议。

光大证券上日公告称，其董事兼总裁徐浩明提出辞去董事和总裁职务，已获董事会批准。公司股票下午临时停牌。(完) (发稿 丁琦；撰写 宿泱韫; 审校 黄凯)