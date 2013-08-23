中国个股：光大证券申购ETF使用的股票有效，申购不存违法问题--证监会

《汇市简讯》欧洲开盘：汇市走势淡静，股市上升
* 日股日经指数上升0.97%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.61%，美国原油上升0.65%，10年期美债收益率报2.38%，金价微升0.03%
路透北京8月23日 - 中国证监会周五表示，光大证券 申购ETF使用的股票有效，交易所确认申购不存在违法的问题。
爆出自营交易乌龙的中国大型券商--光大证券上周五错误生成巨量市价委托订单，直接发送至上交所，累计申报买入234亿元，实际成交72.7亿元。同日，光大证券将18.5亿元股票转化为ETF卖出，并卖空7,130手股指期货合约。
证监会发言人称，光大证券案的调查取证工作基本完成，正在移交相关部门审议。
光大证券上日公告称，其董事兼总裁徐浩明提出辞去董事和总裁职务，已获董事会批准。公司股票下午临时停牌。(完) (发稿 丁琦；撰写 宿泱韫; 审校 黄凯)
* 日股日经指数上升0.97%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.61%，美国原油上升0.65%，10年期美债收益率报2.38%，金价微升0.03%
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。
路透马尼拉3月28日 - 菲律宾央行总裁泰谭柯周二称，披索依旧维持竞争力，可能将因海外持续汇回资金和国内业务流程外包(BPO)状况良好而获得支撑。