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货币新闻 | 2013年 8月 16日 星期五 16:22 BJT

中国证券：上证所和证监局正对今日股市异动原因进行调查--证监会

路透北京/上海8月16日 - 中国证监会新闻发言人周五表示，上海证交所和上海证监局正对今日股市异常波动的原因进行调查，目前尚无调查结论。

“证监会经过调查后会给大家一个说法，光大也有责任查明原因。”证监会发言人在例行周会上指出，“证监会将秉持既有的监管理念。”

光大证券 午后临时停牌，随后刊登公告称，公司策略投资部门自营业务在使用其独立的套利系统时出现问题，现正在进行相关核查和处置。光大证券其他经营活动保持正常。

中国股市沪综指 周五早市出现异常波动，早市尾盘在权重股集体涨势强劲带领下，一度瞬间大涨逾5%后又迅速回落，早盘最终收升逾3%。午后在光大证券自营误操作消息传出后，大盘收跌0.64%。（完） (发稿 丁琦；撰写　林琦; 审校 林高丽)
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