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货币新闻 | 2013年 8月 16日 星期五 13:29 BJT

中国股市：光大证券下午停牌，因重要事项未公告

路透上海8月16日 - 上海证交所网站周五公告，中国光大证券 今日下午停牌，因重要事项未公布。今日早盘沪综指出现异常波动，一度意外飙升，有传言称或与光大证券相关误操作有关。

路透目前尚无法联系到光大证券对此进行评论。

中国股市沪综指周五早市出现异常波动，尾盘在权重股集体涨势强劲带领下，一度瞬间大涨逾5%后又迅速回落，早盘最终收升逾3%。午盘目前涨幅续降至不到1%。今日早市收盘，光大证券收涨6.69%，报12.12元。(完）

(发稿 徐永；审校 林高丽)
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