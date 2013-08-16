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亚洲 | 2013年 8月 16日 星期五 13:22 BJT

《汇市简讯》在海外市场走势震荡后，市况审慎

0506GMT

* 美元/日圆上涨0.32%，欧元/美元跌0.04%，欧元/日圆涨0.28%

* 澳元/美元升0.28%，新西兰元/美元跌0.04%，英镑/美元跌0.07%

* 日经下跌0.5%，上海股市涨2.18%

* 美国国际资本流动报告(TIC)数据对量化宽松缩减假设构成挑战

* 新西兰元对地震反应温和。(完)

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