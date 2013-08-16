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亚洲 | 2013年 8月 16日 星期五 13:32 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：亚股蹒跚，但上海股市上涨

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* 美元/日圆上涨0.32%，欧元/日圆升0.34%，澳元兑美元升0.2%，上海股市涨1.3%

* 上海股市上涨，但其他亚股下跌，日经指数跌0.7%

* 美元/印度卢比升破62.00创纪录高位

* 欧元区贸易数据、HICP、经常帐、美国房屋开工数据将出炉。(完)

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