中国个股：光大证券称自营业务在套利时出现问题，正进行相关核查

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透上海8月16日 - 在上午中国大盘蓝筹股出现异动后，中国大型券商--光大证券 周五午后一则公告证实稍早市场传言，称其自营业务在套利时出现问题，正在进行相关核查和处置工作。
刊登在上海证交所的公告指出，该公司策略投资部门自营业务在使用其独立的套利系统时出现问题，现正在进行相关核查和处置。光大证券其他经营活动保持正常。
光大证券周五下午临时停牌，因重要事项未公告。早市收盘时，光大证券收涨6.69%，报12.12元。
中国股市沪综指 周五早市出现异常波动，早市尾盘在权重股集体涨势强劲带领下，一度瞬间大涨逾5%后又迅速回落，早盘最终收升逾3%。午后随着光大证券可能出现“乌龙指”的传言，大盘一度由升转跌。(完) (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。