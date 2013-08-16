中国个股：光大证券称自营业务在套利时出现问题，正进行相关核查

路透上海8月16日 - 在上午中国大盘蓝筹股出现异动后，中国大型券商--光大证券 周五午后一则公告证实稍早市场传言，称其自营业务在套利时出现问题，正在进行相关核查和处置工作。

刊登在上海证交所的公告指出，该公司策略投资部门自营业务在使用其独立的套利系统时出现问题，现正在进行相关核查和处置。光大证券其他经营活动保持正常。

光大证券周五下午临时停牌，因重要事项未公告。早市收盘时，光大证券收涨6.69%，报12.12元。