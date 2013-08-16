路透基点：海隆控股首笔融资案规模将增至2亿美元--RLPC

银行受邀以三个层级参贷：承贷2,500万美元或以上获得牵头行头衔和110个基点的费用，最高综合收益为370个基点。承贷1,500-2,400万美元的银行获得高级主办行头衔和85个基点的费用，综合收益为361个基点。承贷1,000-1,400万美元的银行获得安排行头衔和65个基点的费用，综合收益为354个基点。