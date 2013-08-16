路透基点：海隆控股首笔融资案规模将增至2亿美元--RLPC

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透香港8月16日 - 汤森路透旗下基点引述银行消息人士报导，香港上市的海隆控股有限公司三年期首笔融资案规模将从1.5亿美元增至2亿美元。
已经承贷的银行包括意大利西雅那银行香港分行、远东国际商业银行、第一商业银行、恒生银行、兆丰国际商业银行和台新国际银行。
至少还有五家银行在为参与本次交易进行内部信贷审批。
一如先前报导，德意志银行和汇丰银行担任牵头行兼簿记行。
这笔分期偿还贷款平均期限为2.75年，利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码330个基点。
银行受邀以三个层级参贷：承贷2,500万美元或以上获得牵头行头衔和110个基点的费用，最高综合收益为370个基点。承贷1,500-2,400万美元的银行获得高级主办行头衔和85个基点的费用，综合收益为361个基点。承贷1,000-1,400万美元的银行获得安排行头衔和65个基点的费用，综合收益为354个基点。
资金将用于再融资和新资金目的。
海隆控股市值为76.3亿港元(约合9.84亿美元)，为石油和天然气工业生产钻具和化工材料等。业务遍及中国、加拿大、阿联酋(阿拉伯联合大公国)、哈萨克斯坦、厄瓜多尔和俄罗斯。(完) (编译 王翔琼；; 审校 隋芬)
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