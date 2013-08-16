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亚洲 | 2013年 8月 16日 星期五 14:02 BJT

中国股市：沪综指午盘一度转为下跌，利好憧憬消退

路透上海8月16日 - 中国股市沪综指周五午盘涨幅收窄，并一度转为下跌。早盘飙升市场曾有各种利好传言，但随后有传言指或与光大证券相关误操作有关，令利好憧憬大幅消退。

沪综指 今日早市出现异常波动，尾盘在权重股集体涨势强劲带领下，一度瞬间大涨逾5%后又迅速回落，早盘收升逾3%。北京时间13:59，其涨幅仅0.38%。

上海证交所网站中午公告，光大证券 今日下午停牌，因重要事项未公布。今日早盘沪综指出现异常波动，一度意外飙升，有传言称或与光大证券相关误操作有关。 (完) (发稿 徐永；审校 张喜良)
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