中国股市：沪综指午盘一度转为下跌，利好憧憬消退

路透上海8月16日 - 中国股市沪综指周五午盘涨幅收窄，并一度转为下跌。早盘飙升市场曾有各种利好传言，但随后有传言指或与光大证券相关误操作有关，令利好憧憬大幅消退。

沪综指 今日早市出现异常波动，尾盘在权重股集体涨势强劲带领下，一度瞬间大涨逾5%后又迅速回落，早盘收升逾3%。北京时间13:59，其涨幅仅0.38%。