中国股市：沪综指午盘一度转为下跌，利好憧憬消退

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透上海8月16日 - 中国股市沪综指周五午盘涨幅收窄，并一度转为下跌。早盘飙升市场曾有各种利好传言，但随后有传言指或与光大证券相关误操作有关，令利好憧憬大幅消退。
沪综指 今日早市出现异常波动，尾盘在权重股集体涨势强劲带领下，一度瞬间大涨逾5%后又迅速回落，早盘收升逾3%。北京时间13:59，其涨幅仅0.38%。
上海证交所网站中午公告，光大证券 今日下午停牌，因重要事项未公布。今日早盘沪综指出现异常波动，一度意外飙升，有传言称或与光大证券相关误操作有关。 (完) (发稿 徐永；审校 张喜良)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。