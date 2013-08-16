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货币新闻 | 2013年 8月 16日 星期五 14:22 BJT

印度股市：NSE指数盘中跌幅一度超过3%，受累于美国刺激计划前景疑虑

路透孟买8月16日 - 印度股市NSE指数周五盘中一度下跌3.2%，包括HDFC Bank在内的蓝筹股全线受挫，因市场担心美国提前撤出货币刺激举措或将引发外资抛盘。

0609GMT，NSE指数 下跌3%，指标BSE指数 跌2.7%。(完)
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