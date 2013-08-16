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亚洲 | 2013年 8月 16日 星期五 14:12 BJT

韩国汇市：美元颓势协助韩元收升，中止连三日跌势

路透首尔8月16日 - 韩国韩元兑美元周五收升，中止先前三日贬势，因数据显示外资6月出售美债创纪录高位，打击美元走软。

韩元兑美元 本地市场收报1,113.6，较周三收盘价1,118.7上扬0.5%。

韩元本周共计下跌0.1%。(完)

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