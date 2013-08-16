《Russell专栏》中国和印度的黄金需求恐怕不足以挽救金市颓势

价格急转而下、经济成长疑虑、和对房地产及股票等替代投资表现的担忧，都有助刺激中国对黄金的需求。

但黄金贸易商还表示，中国买家趁第二季金价重挫之际囤货，因此手中可能已有足够的库存，这或抑制其下半年的购金量。

若经济确实开始加速(目前已见到一些经济升温的初步迹象)，那么或许就会吸引投资者转往他处，尤其若金价仍维持相对稳定的话。

然而，中国的黄金需求看来仍远胜于印度，不过即便对中印两国的偏多预测正确，仍令人怀疑那是否足以重燃金价涨势。

黄金多头花了很长时间才领悟到，金价在2011年9月冲上每盎司1,920.30美元的纪录高点，是结合了三重因素才得以造就的，实不太可能再度凑齐那三重因素。

西方投资者因担心通胀和货币贬值而浮现黄金需求，发展中国家央行买金，加上中印的强劲消费者需求，在这三重因素共同作用下激励金价创出了纪录高位。