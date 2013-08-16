《Russell专栏》中国和印度的黄金需求恐怕不足以挽救金市颓势

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
价格急转而下、经济成长疑虑、和对房地产及股票等替代投资表现的担忧，都有助刺激中国对黄金的需求。
但黄金贸易商还表示，中国买家趁第二季金价重挫之际囤货，因此手中可能已有足够的库存，这或抑制其下半年的购金量。
若经济确实开始加速(目前已见到一些经济升温的初步迹象)，那么或许就会吸引投资者转往他处，尤其若金价仍维持相对稳定的话。
然而，中国的黄金需求看来仍远胜于印度，不过即便对中印两国的偏多预测正确，仍令人怀疑那是否足以重燃金价涨势。
黄金多头花了很长时间才领悟到，金价在2011年9月冲上每盎司1,920.30美元的纪录高点，是结合了三重因素才得以造就的，实不太可能再度凑齐那三重因素。
西方投资者因担心通胀和货币贬值而浮现黄金需求，发展中国家央行买金，加上中印的强劲消费者需求，在这三重因素共同作用下激励金价创出了纪录高位。
从那之后，三个因素中，同一段时间内顶多也只有两个因素曾同时发生；而目前则只有中国和印度需求这一因素仍明显可见了。(完) (译文审校 艾茂林/石冠兰)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。