台湾债市：五年公债殖利率收创两周高位，10年更创逾四年新高

* 五年期公债殖利率收在两周高位

* 10年期公债殖利率再收创逾四年高位

* IRS成为空方转战重心

* 五年期公债殖利率下周区间预估在1.1-1.2%

路透台北8月16日 - 台湾债市五年期公债殖利率周五扬升。由于美债殖利率走升，带动台债五年券102/2 殖利率收在两周高位，10年券102/6 更升至逾四年的新高。

五年公债102/2期殖利率收在1.1650%，前次收盘高位为8月2日的1.1696%；10年公债102/6期殖利率收在1.6330%，前次高位是2009年6月29日的1.6335%。

一位证券商交易员说，〞现在是空方的盘，空头打上去的。〞柜买中心资料显示，截至目前今日五年券空单金额76.5亿左右，预料全天将稍逊于上日的约80亿台币。

另一家票券商交易员则表示，囿于公债受制于筹码集中的现况，不少空头转向较无筹码限制的利率交换 (IRS)市场。五年期利率交换今日成交约上扬1-2基点，报价在1.375-1.405%，已创下2011年以来的最高。

指标美国公债收益率(殖利率)周四跳升至两年高位，因上周初请失业金人口数据令人鼓舞，巩固了美国联邦储备理事会(FED/美联储)即将开始缩减购债规模的预期，促使投资者削减公债头寸。10年期公债 尾盘下跌13/32，收益率报2.761%，较周三尾盘上扬约5个基点。

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币

)

5 102/2 +1.12 1.1650 1.1583-1.1850 107.5

10 102/6 +2.30 1.6330 1.6330-1.6330 1.0

今日午后台湾将公布经济成长数字，先前总统府、行政院均已先行表态全年GDP成长率将会守在2%以上，表现并不算太好。主计总处5月的2013年经济成长率预估为2.4%。

尽管台湾经济成长率相当疲弱，不可与美国景气复苏的强势相提并论，但一位证券商交易员指出，全球的债市利率无可避免都会受到美债的影响，先前即便澳洲央行降息，债市殖利率也仍爬升即可验证。

她并认为，台债中期的趋势与美债相似偏空，但受到台债筹码集中的因素，殖利率升幅料相对有限。

另外，下周三美国FOMC要公布7月货币会议纪录，这也可能给予市场一些关于美联储目前对景气的看法、以及提供QE(量化宽松)退场的蛛丝马迹，势必将对盘势投入变数。

另外一家大型票券商交易员表示，〞下周靠消息面。如果美债没往上突破2.80%，台债殖利率可能会拉回，只是但幅度不会太大。〞

他们并指出，下周五台电将标售120亿台币公债，年期分别为三、五、七和10年期。台电标售的结果将在8月26日-30日当周公布，预料将与新一期10年公债102/10同步影响当周的债市。

102/10期公债将于9月14日标售，9月18日发行，金额400亿台币，将在8月29日开始发行前交易。

交易员预估，下周五年期公债102/2期殖利率的区间在1.1-1.2%；10年期102/6期公债殖利率则可能在1.58-1.65%。

年期 期别 收盘价

30 102/9 没有成交

20 102/8 没有成交

15 102/1 没有成交

10 102/6 1.6330

5 102/2 1.1650