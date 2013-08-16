路透基点：和记黄埔港口寻求36亿美元再融资贷款--RLPC

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透香港8月16日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，和记黄埔港口寻求36亿美元贷款，为2011年2月的30亿美元贷款和一笔6亿美元的双边贷款提供再融资。
这笔36亿美元的子弹式贷款分为三部分，分别为：10亿美元一年期贷款，16亿美元三年期贷款，以及10亿美元五年期贷款。利率分别为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码60基点、110基点和140基点。
约有17家银行受邀参贷，承贷3亿美元的银行获得50基点的费用。
这三部分贷款混合综合收益约为138基点，混合平均期限为三年，混合利率为较LIBOR加码约120基点。
消息人士称，所有16家参与2011年那笔贷款的银行均受邀参与此次贷款。这16家银行是：澳新银行(澳盛银行，ANZ)、中银香港、三菱东京日联银行、西班牙对外银行(BBVA)、东方汇理银行、星展银行、德意志银行、高盛、汇丰控股、瑞穗银行、摩根士丹利、华侨银行、丰业银行、渣打银行、三井住友银行和新加坡大华银行。
消息人士表示，美银美林可能是新受邀参贷的银行之一。
回复截止日期为9月7日。
贷款将通过一个特殊目的机构(special purpose vehicle/SPV)筹借，和记黄埔港口提供担保。
据汤森路透旗下基点数据，2011年的贷款于2014年2月到期，综合收益为150基点，利率为较LIBOR加码120基点。
2012年9月，Hutchison Ports Investments Sarl签署了一笔2.8亿美元的三年期贷款，利率为较LIBOR加码约150基点。(完)
(编译 杜明霞；审校 李婷仪)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。