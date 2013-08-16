《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的(8月12日-16日)当周中国金融市场摘要: 汇市: * 人民币兑美元即期 本周继续升值0.13%，为连续第四周升值，期间连续两 天刷新历史高位，即期汇价并在周五首次升破6.1100关口。随着购汇高峰期过季，人民币升 值预期强势来袭，人民币已在6.12元附近徘徊一周时间，但本周大行尾盘购汇，疑似央行干 预，减缓了人民币加速升值的步伐。市场一度倍加谨慎，后期人民币升值预期不减。[FRX/C N] 公开市场操作: * 中国央行公开市场本周继续“锁长放短”，续做三年央票并伴随短期逆回购操作。但 逆回购利率明显超出市场预期，对债市造成进一步挫伤。市场人士表示，公开市场操作表现 出中性偏紧的基调，但因监管层与市场沟通不充分，预期引导不足，政策信号仍不够明晰。 市场人士进一步指出，本周三年央票续发及时发布的举措，虽说明央行信息披露上已在进步 ，但仍希望决策层可以进一步提高政策透明度，及时准确将政策导向传递给市场。机构多认 为，三年期央票未来仍将续发，而逆回购利率继续下行的空间或已不大。 债市: * 银行间债市现券当周收益率快速上行后逐渐企稳，周初央行公开市场再次续作到期的 三年央票、逆回购利率高于预期，和长端新债结果定位飙高，伤及本就孱弱的场内信心，10 年国债收益率多次刷新近两年来高位。不过随着收益率连续攀高，逐步有机构买入试盘，助 力现券在周中后整体走势趋稳。 票据: * 中国票据市场转贴利率本周继续慢慢抬升。交易员表示，中国人民银行公开市场传递 出中性偏紧信号，资金成本较上周上涨，近期机构降杠杆压缩同业业务的趋势尚未结束，出 票意愿较强，均推动场内转贴报价逐步上行。 * 预计下周随着月末临近，资金面应难转向宽松，机构收票意愿会进一步回落，而出票 方则会相应增加，票据转贴利率上行趋势将延续。 股市: * 中国股市沪综指 本周累计上涨0.79%，为连续第四周上涨，本周前两个交易日 ，股市受上周五经济数据的乐观鼓舞，走势强劲，之后市场在纠结行情中出现震荡，周五股 市则出现意外事件出现大涨大跌，当日早盘大盘一度涨幅超过5%，后证实光大证券自营盘误 操作，随后股市出现回调，料后期仍将维持震荡走势。 期市: * 上海期铜当周震荡收高，宏观数据持续向好令市场信心回暖，国内现货铜升水高企亦 表明需求坚挺，不过分析师表示，随着铜价的持续走高，上方卖盘压力也愈发沉重，应关注 53,000-54,000元一线的阻力。沪铜主力1312合约 周五收报每吨53,130元，全周累 计上涨3.41%。 黄金: * 上海黄金期货当周大幅上扬，受助于技术性买盘及全球最大黄金ETF持仓量增加。周 四国际金价大涨至近两个月高位，亦带动国内出现一波大幅空头回补。沪金主力1312合约<S HAUcv1>周五收报每克271.95元，全周累计上涨3.98%。(完) (整理 曹巍浩/丁琦/康熙泽/丁淑琴/李文科; 审校 杨淑祯)