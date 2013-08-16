《台湾央行冲销一览表》本周央行存单发行余额净增71.95亿台币，续创逾半年高位

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透台北8月16日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增71.95亿台币，为连续第五周净增加。央行存单未到期余额为6兆(万亿)5,310.35亿台币。上周存单发行量净增99.25亿台币。
央行存单未到期余额续创逾半年高位，前高在今年2月1日，当时未到期余额为6兆5,406.2亿台币。
台湾央行存单未到期余额变化一览请参看
日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)
8/12 3,936.00 3,941.00* +5.00
8/13 1,532.50 1,535.50 +3.00
8/14 3,622.50 3,625.30 +2.80
8/15 3,843.90 3,849.05 +5.15
8/16 1,526.00 1,582.00 56.00
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总计 14,460.90 14,532.85 71.95
* 为含100亿两年期存单
日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)
8/12 18.00 10.00
8/13 19.00 10.00
8/14 14.00 8.00
8/15 13.00 6.00
8/16 15.00 6.00
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总计 79.00 40.00 (完)
(记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。