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亚洲 | 2013年 8月 16日 星期五 17:33 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周央行存单发行余额净增71.95亿台币，续创逾半年高位

路透台北8月16日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增71.95亿台币，为连续第五周净增加。央行存单未到期余额为6兆(万亿)5,310.35亿台币。上周存单发行量净增99.25亿台币。

央行存单未到期余额续创逾半年高位，前高在今年2月1日，当时未到期余额为6兆5,406.2亿台币。

台湾央行存单未到期余额变化一览请参看

日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)

8/12 3,936.00 3,941.00* +5.00

8/13 1,532.50 1,535.50 +3.00

8/14 3,622.50 3,625.30 +2.80

8/15 3,843.90 3,849.05 +5.15

8/16 1,526.00 1,582.00 56.00

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总计 14,460.90 14,532.85 71.95

* 为含100亿两年期存单

日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)

8/12 18.00 10.00

8/13 19.00 10.00

8/14 14.00 8.00

8/15 13.00 6.00

8/16 15.00 6.00

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总计 79.00 40.00 (完)

(记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
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