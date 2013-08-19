版本:
中国
亚洲 | 2013年 8月 19日 星期一 08:00 BJT

台湾货币市场：8月19日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北8月19日 - 台湾货币市场周一和本提存期资金预期变化因素摘要如下：

**宽松因素：

--央行存单到期3,384.1亿台币。

**紧缩因素：

--央行料发行存单。

---------------------------------------------------- (本提存期)

宽松因素：

--央行存单到期2兆(万亿)3,113.7亿台币 ：

08/20 1,277.5亿台币

08/21 690.5亿台币

08/22 2,603.5亿台币

08/23 2,377.25亿台币

08/24 10亿台币

08/26 2,719.5亿台币

08/27 4,209.5亿台币

08/28 1,608亿台币

08/29 3,927.3亿台币

08/30 905.15亿台币

09/02 2,059.5亿台币

09/03 726亿台币

--公债还本付息21亿台币

08/22 100甲8期付息11.25亿

08/24 101甲8期付息9.75亿

--国库券到期300亿台币

8/27：财101-8期国库券到期，273天期，金额300亿台币。

--月底军公教薪饷拨款。

紧缩因素：

--菸酒税及货物税等例行性税款缴库。

注: * 表更新及新增 (完) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐