台湾货币市场：8月19日及本提存期资金预期变化一览表

标题新闻：美国总统特朗普和中国主席习近平将于4月6-7日在佛罗里达马阿拉歌庄园会晤-消息人士
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路透台北8月19日 - 台湾货币市场周一和本提存期资金预期变化因素摘要如下：
**宽松因素：
--央行存单到期3,384.1亿台币。
**紧缩因素：
--央行料发行存单。
---------------------------------------------------- (本提存期)
宽松因素：
--央行存单到期2兆(万亿)3,113.7亿台币 ：
08/20 1,277.5亿台币
08/21 690.5亿台币
08/22 2,603.5亿台币
08/23 2,377.25亿台币
08/24 10亿台币
08/26 2,719.5亿台币
08/27 4,209.5亿台币
08/28 1,608亿台币
08/29 3,927.3亿台币
08/30 905.15亿台币
09/02 2,059.5亿台币
09/03 726亿台币
--公债还本付息21亿台币
08/22 100甲8期付息11.25亿
08/24 101甲8期付息9.75亿
--国库券到期300亿台币
8/27：财101-8期国库券到期，273天期，金额300亿台币。
--月底军公教薪饷拨款。
紧缩因素：
--菸酒税及货物税等例行性税款缴库。
注: * 表更新及新增 (完) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
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