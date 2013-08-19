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亚洲 | 2013年 8月 19日 星期一 08:57 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--8月19日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) 
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  一、新债发行： 
    
   中国财政部代发253亿元人民币三年期固息地方政府债上午9:50-10:30招标
   财政部代发255亿元五年期固息地方政府债上午9:50-10:30招标
   首都机场集团20亿元九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，工商银行和交通银行主承  
   龙力生物 3亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-)，华夏银行主承 
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  二、新债上市：
    
  进出口银行150亿元七年期固息金融债130318，票面利率4.35%
  博尔塔拉国资投资9亿元七年期固息债1380249，票面利率7.18%
  吐鲁番国资投资8亿元六年期固息债1380250，票面利率7.20%
  中国铁路总公司100亿元10年期固息债1380251，票面利率5.10%
  中国铁路总公司100亿元20年期固息债1380252，票面利率5.35%        
  中国石化  100亿元九个月期超短融011303001，票面利率4.49%
  中国黄金集团20亿元九个月期超短融011326003，票面利率4.8%    
  广发证券 30亿元三个月期短融071304009，票面利率4.7%
  阳谷祥光铜业公司5亿元一年期短融041356027，票面利率6.8%
  天津旅游控股集团3.5亿元一年期短融041368004，票面利率5.79%
  首都公路发展集团15亿元五年期中票101351006，票面利率5.40%
  首都公路发展集团15亿元七年期中票101351007，票面利率5.55%
  中材集团5亿元七年期中票101369003，票面利率5.5%  
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  三、缴款：

  财政部300亿元三年期固息国债130017，票面利率3.77%
  农发行310.6亿元七年期固息金融债130402，票面利率4.10%
  中国石油化工集团50亿元九个月期超短融
  中国电力投资集团35亿元九个月期超短融
  新疆兵团农七师柳沟总场6亿元一年期短融    
  唐山三友碱业集团8亿元三年期中期票据    
  四川水电投资经营集团5亿元一年期短融
  太仓市水处理公司3.2亿元三年期中票
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  四、还本付息：
  
  中石化  100亿元九个月期超短融011203007到期兑付，票面利率3.90%
  中国国航  15亿元九个月期超短融011244001到期兑付，票面利率4.23%
  中国华电集团40亿元六个月期超短融011317001到期兑付，票面利率3.95%
  大唐集团40亿元九个月期超短融011211003到期兑付，票面利率4.20%
  二重重装 5亿元一年期短融041252032到期兑付，票面利率4.25% 
  中国绍兴黄酒集团2.5亿元一年期短融041259049到期兑付，票面利率4.60% 
  首都机场集团40亿元10年期浮息债(七天回购利率基准)068007付息，基本利差1.4%
  国开行300亿元10年期浮息金融债(一年定存基准)110207付息，基本利差0.85%
  义马煤业集团股份8亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1180135付息，票面利率6.18%
  江苏华东有色投资公司3亿元五年期中票1182221付息，票面利率6.70%
  昆明交通产业股份14亿元五年期固息债1280238付息，票面利率6.6%
  昆明交通产业股份13亿元七年期固息债1280239付息，票面利率6.95%
  重庆迈瑞城建投13亿元七年期固息债1280240付息，票面利率6.82%
  遵义市道路桥梁工程18亿元八年期固息债1280241付息，票面利率7.15%
  中国船舶重工集团100亿元五年期中票1282290付息，票面利率4.59%
  宝钢工程技术集团10亿元三年期中票1282291付息，票面利率4.75%
  铁通公司10亿元10年期固息债058024付息，票面利率4.6%
  财政部266亿元七年期固息债080014付息，票面利率4.23%
  德阳银行1.5亿元10年期发行人选择权(5+5)次级债092006付息，票面利率5.4%
  云南煤化工集团4亿元五年期中票1082136付息，票面利率4.61%
  财政部630.5亿元10年期固息国债110019付息，票面利率3.93%
  株洲高科集团10亿元七年期固息债1180136付息，票面利率7.82%
  中煤能源150亿元五年期中票1182222付息，票面利率5.65%
  财政部220亿元20年期固息国债090002付息，票面利率3.86%
  国开行300亿元10年期投资人选择权(5+5)固息金融债090209付息，票面利率3.55%
  财政部280亿元七年期固息国债100027付息，票面利率2.81%
  北京京城机电控股公司10亿元五年期中票1082137付息，票面利率3.80%
  中国人民银行10亿元三年期央行票据1101063付息，票面利率3.97%
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件：
    
  --针对上周五(16日)中国股市光大证券 乌龙操作一事，中国证监会周日发布公告称，决定对光大证
券正式立案调查，根据调查结果依法作出严肃处理。上海证监局已决定先行采取行政监管措施，暂停相关业务，
责成公司整改，进行内部责任追究。 
  --在中国大型券商光大证券 上周五自营业务出错导致股市异常波动后，中国证券监管部门近日相继
出台监管措施，除中国证监会决定对其立案调查外，上海证监局还要求未来三个月光大证券策略投资部自营业务
活动暂停。 
       
    8/22公布8月汇丰制造业PMI初值                      (7月初值为47.7)
    8/27统计局公布1-7月规模以上工业企业利润           (1-6月为11.1%)
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   注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) 
                                                                                               
 
 (整理 丁淑琴/曹巍浩； 审校 吴芳/边竞)

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