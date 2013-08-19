《中国债券市场每日交易备忘》--8月19日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国财政部代发253亿元人民币三年期固息地方政府债上午9:50-10:30招标 财政部代发255亿元五年期固息地方政府债上午9:50-10:30招标 首都机场集团20亿元九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，工商银行和交通银行主承 龙力生物 3亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-)，华夏银行主承 ============================================================================ 二、新债上市： 进出口银行150亿元七年期固息金融债130318，票面利率4.35% 博尔塔拉国资投资9亿元七年期固息债1380249，票面利率7.18% 吐鲁番国资投资8亿元六年期固息债1380250，票面利率7.20% 中国铁路总公司100亿元10年期固息债1380251，票面利率5.10% 中国铁路总公司100亿元20年期固息债1380252，票面利率5.35% 中国石化 100亿元九个月期超短融011303001，票面利率4.49% 中国黄金集团20亿元九个月期超短融011326003，票面利率4.8% 广发证券 30亿元三个月期短融071304009，票面利率4.7% 阳谷祥光铜业公司5亿元一年期短融041356027，票面利率6.8% 天津旅游控股集团3.5亿元一年期短融041368004，票面利率5.79% 首都公路发展集团15亿元五年期中票101351006，票面利率5.40% 首都公路发展集团15亿元七年期中票101351007，票面利率5.55% 中材集团5亿元七年期中票101369003，票面利率5.5% ============================================================================ 三、缴款： 财政部300亿元三年期固息国债130017，票面利率3.77% 农发行310.6亿元七年期固息金融债130402，票面利率4.10% 中国石油化工集团50亿元九个月期超短融 中国电力投资集团35亿元九个月期超短融 新疆兵团农七师柳沟总场6亿元一年期短融 唐山三友碱业集团8亿元三年期中期票据 四川水电投资经营集团5亿元一年期短融 太仓市水处理公司3.2亿元三年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 中石化 100亿元九个月期超短融011203007到期兑付，票面利率3.90% 中国国航 15亿元九个月期超短融011244001到期兑付，票面利率4.23% 中国华电集团40亿元六个月期超短融011317001到期兑付，票面利率3.95% 大唐集团40亿元九个月期超短融011211003到期兑付，票面利率4.20% 二重重装 5亿元一年期短融041252032到期兑付，票面利率4.25% 中国绍兴黄酒集团2.5亿元一年期短融041259049到期兑付，票面利率4.60% 首都机场集团40亿元10年期浮息债(七天回购利率基准)068007付息，基本利差1.4% 国开行300亿元10年期浮息金融债(一年定存基准)110207付息，基本利差0.85% 义马煤业集团股份8亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1180135付息，票面利率6.18% 江苏华东有色投资公司3亿元五年期中票1182221付息，票面利率6.70% 昆明交通产业股份14亿元五年期固息债1280238付息，票面利率6.6% 昆明交通产业股份13亿元七年期固息债1280239付息，票面利率6.95% 重庆迈瑞城建投13亿元七年期固息债1280240付息，票面利率6.82% 遵义市道路桥梁工程18亿元八年期固息债1280241付息，票面利率7.15% 中国船舶重工集团100亿元五年期中票1282290付息，票面利率4.59% 宝钢工程技术集团10亿元三年期中票1282291付息，票面利率4.75% 铁通公司10亿元10年期固息债058024付息，票面利率4.6% 财政部266亿元七年期固息债080014付息，票面利率4.23% 德阳银行1.5亿元10年期发行人选择权(5+5)次级债092006付息，票面利率5.4% 云南煤化工集团4亿元五年期中票1082136付息，票面利率4.61% 财政部630.5亿元10年期固息国债110019付息，票面利率3.93% 株洲高科集团10亿元七年期固息债1180136付息，票面利率7.82% 中煤能源150亿元五年期中票1182222付息，票面利率5.65% 财政部220亿元20年期固息国债090002付息，票面利率3.86% 国开行300亿元10年期投资人选择权(5+5)固息金融债090209付息，票面利率3.55% 财政部280亿元七年期固息国债100027付息，票面利率2.81% 北京京城机电控股公司10亿元五年期中票1082137付息，票面利率3.80% 中国人民银行10亿元三年期央行票据1101063付息，票面利率3.97% ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --针对上周五(16日)中国股市光大证券 乌龙操作一事，中国证监会周日发布公告称，决定对光大证 券正式立案调查，根据调查结果依法作出严肃处理。上海证监局已决定先行采取行政监管措施，暂停相关业务， 责成公司整改，进行内部责任追究。 --在中国大型券商光大证券 上周五自营业务出错导致股市异常波动后，中国证券监管部门近日相继 出台监管措施，除中国证监会决定对其立案调查外，上海证监局还要求未来三个月光大证券策略投资部自营业务 活动暂停。 8/22公布8月汇丰制造业PMI初值 (7月初值为47.7) 8/27统计局公布1-7月规模以上工业企业利润 (1-6月为11.1%) ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) (整理 丁淑琴/曹巍浩； 审校 吴芳/边竞)