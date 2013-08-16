日本债市：日债价格下跌，美国数据改善增强美联储QE退场预期

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 0.110% +0.0 0.110% 五年期公债 0.280% +1.0 0.270% 10年期公债 0.755% +1.5 0.740% 20年期公债 1.685% +1.0 1.675% 30年期公债 1.815% +1.5 1.800% 10年期公债期货 <0#JGB:> 143.84 -0.19 144.03 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。 (完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债 英国公债市场 伦敦美债 东京美债 日本公债市场 中国债市 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 洪曦/王翔琼；审校 田建华)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。