中国债市：现券收益率震荡中趋稳，若无政策清晰信号谨慎心态难改

路透北京8月16日 - 中国银行间债市周五现券震荡中趋稳，虽然机构对未来政策预期仍不明朗致心态谨慎，不过券价连连下跌后有资金蠢蠢欲动，出手试水。交易员们认为，政策面不释放清晰信号，场内疲弱情绪难获实质扭转。

“最近这两天就是有买盘介入，所以(债券)收益率有了走稳的迹象，今天也是这样。”上海一银行交易员称。

该交易员并提到，当前债券收益率已经积累了一定涨幅，所以不排除下周盘中有短暂的技术调整。

她并表示，未来债市收益率能否回调，还是要看公开市场，关注下周逆回购利率怎么定位，“短期来说技术性回调不是没可能，10年国债(收益率)到4%附近，我觉得会有投资户出动，但整个市场真正的恢复还是要货币政策的利好。”

广东一券商交易员表示，技术调整有这个可能，但是这个短期可能真的很短暂，预计下周一级市场还是比较弱，二级还是会受此影响。

据路透统计，截止目前，下周一级市场利率品种新债发行规模约1,000亿元人民币，其中周一财政部代理招标508亿元地方债，期限为三年和五年；周二国开行增发至多200亿元固息债；周三财政部将发行300亿元10年期国债。

公开市场方面，数据显示，下周将有260亿元人民币逆回购和160亿元央票到期，据此计算，当周公开市场到期资金流量为-100亿元。

剩余期限约9.7726年的附息国债130011券最新成交报价对应收益率 3.94%，基本与上日3.9397%持平。

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 3.2602 3.8259

上日 3.3051 4.0085

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比) 央票参考率 3.8240/3.7640 国债参考率报价 3.5050/3.4370 金融债参考率报价 4.2113/4.1600(完)

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