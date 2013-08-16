中国股市：沪综指逆转早盘涨势收跌，利好预期落空将大盘打回原形

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透上海8月16日 - 中国股市沪综指周五逆转早盘涨势小幅收跌，为连续第三日下挫。早市尾盘在权重股集体涨势强劲带领下，大盘一度瞬间大涨逾5%，市场揣测周末或有针对大盘股的利好消息；不过午后证实为光大证券自营投资系统出现问题，利好预期落空下大盘亦被打回原形。
分析师认为，近期基本面和流动性因素对大盘仍难言确切利好，料走势将继续震荡。
沪综指 收报2,068.452点，跌13.428点，或0.64%，日高至2,198.848点，涨幅5.62%；本周则连续第四周上涨，累计涨幅0.79%。上海A股今日成交额为1,229亿元人民币，较昨日的845亿元放大逾四成，并创下逾一个月新高。
“光大证券的问题今天看来还是一个偶然因素，近期股市走势比较纠结，短期看还是会偏中性一点吧。”国都证券策略分析师肖世俊说。
在上午中国大盘蓝筹股出现异动后，中国大型券商--光大证券 周五午后一则公告证实稍早市场传言，称其自营业务在套利时出现问题，正在进行相关核查和处置工作。
沪深300指数 收跌0.75%，报2,304.144点；沪深300指数期货主力9月合约 收盘报2,286.2点，跌1.85%，成交1,220,406手。(完) (发稿 徐永; 审校 张喜良)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。