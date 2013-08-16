欧洲个股：瑞银集团可在三个月内购回稳定基金资产

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
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路透苏黎世8月16日 - 瑞士央行周五表示，其五年前为援救瑞银集团 而成立的稳定基金已经偿还了央行提供的贷款，瑞银集团可以继续实施计划，购回那些曾经是有毒的资产。
瑞士央行声明称，瑞银现在可以执行一项选择权，从央行手中买回稳定基金。购买的价格将根据其投资组合中资产的价值，由一家独立机构评估后确定。
在2008年秋季，瑞士政府，金融市场监管机构以及瑞士央行采取措施，向国内最大的银行--瑞银集团提供援助，包括由瑞士央行收购387亿美元的非流动性资产。此后这些资产扭亏为盈。
预计资产估值以及购买交易的完成大约需要三个月时间。(完)
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路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
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