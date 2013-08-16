欧洲个股：瑞银集团可在三个月内购回稳定基金资产

路透苏黎世8月16日 - 瑞士央行周五表示，其五年前为援救瑞银集团 而成立的稳定基金已经偿还了央行提供的贷款，瑞银集团可以继续实施计划，购回那些曾经是有毒的资产。

瑞士央行声明称，瑞银现在可以执行一项选择权，从央行手中买回稳定基金。购买的价格将根据其投资组合中资产的价值，由一家独立机构评估后确定。

在2008年秋季，瑞士政府，金融市场监管机构以及瑞士央行采取措施，向国内最大的银行--瑞银集团提供援助，包括由瑞士央行收购387亿美元的非流动性资产。此后这些资产扭亏为盈。