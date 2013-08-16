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市场报道 | 2013年 8月 16日 星期五 14:59 BJT

《汇市简讯》英镑兑美元涌现低接买盘，今日执行价1.5650期权到期

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* 在近来英国经济数据优于预期后，低接买盘涌现

* 在1.5600附近(之前的期权障碍)及1.5574(8月8日高位)料有买单

* 如果重探1.5650，多头有可能获利了结

* 多头目标上看1.5678(6月19日高点)、1.5700、1.5723及1.5753。

* 执行价在1.5650和1.5675的期权今日到期(完)

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