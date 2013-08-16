离岸人民币：香港企业对经济前景谨慎，或阻使用人民币意愿--星展银行

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透香港8月16日 - 星展银行(DBS) 周五表示，由于企业对前景持谨慎态度及对人民币升值的预期减弱，企业使用人民币的意欲可能因此受影响。人民币汇率下半年预计将有0.7%的升值空间。
星展银行评估人民币使用意愿的“人民币动力指数”(DRIVE)第二季度指数为55.2，环比一季度55.1微升0.1%，调查结果显示本港企业在过去12个月减少使用人民币付款和作应收账款，但同期增加了以人民币编制客户订单/发票及贸易结算。
“第二季，受访企业使用人民币产品的比率下跌近一半，从一季度的26%跌至二季度的14%，”星展银行高级经济师梁兆基说，“由于企业对前景持谨慎态度及人民币升值趋势减弱，人民币使用水平或因此受到影响。
他并表示，从调查结果看，第二季，较少受访企业认为人民币兑美元在未来12个月会上升，较多企业认为人民币会贬值。该指数第三季将低于第二季，原因是企业于该段期间更悲观，面对6月内地银行间“钱荒”及内地经挤放缓等经济困扰。
梁兆基并预计，人民币汇率下半年将有轻微升幅，有0.7%的升值空间，今年年底人民币兑美元汇价将达到6.07。
星展银行报告认为，展望未来，就算人民币升值预期缓和，但市场仍会发展人民币产品和结构性产品，发展人民币商业交易的步伐与投资产品的步伐未必一致。
梁兆基认为，人民币香港银行同业拆息定价为价格贷款额度提供了可靠基准，亦可促进离岸人民币利率掉期市场发展，这也解释了为何商界二季度普遍减少人民币付款和作应收账款，但越来越多企业仍使用较复杂人民币产品。
报告还显示，在众多人民币产品中，以人民币计价的结构性投资存款的使用量在二季度录得最大升幅，由第一季的4%飙升至第二季的22%，而使用以其他货币计价的机构性投资存款（但与人民币挂钩）的比例，由3%按季上升至14%。
星展银行财资市场部执行董事王良亨表示，远期市场的透明度和流动性提升，促进了增益产品的增长，随着CNH HIBOR的定价推出，市场对利率挂钩投资产品的信心得到提升，有利未来研发更多人民币创新产品。
星展银行并表示，上述指数充分反映人民币国际化的进程仍处于起步阶段。
香港时间14:53，离岸人民币离岸人民币即期 报6.1085，人民币兑美元即期报6.1112元。
星展人民币动力指数是业界首个专门用来衡量香港注册公司使用人民币的水平、对使用人民币的接受和渗透程度的指数，由2012年第四季度开始编制，每个季度进行相关调查，是次调查于2013年5-6月，一共访问213家公司。(完) (记者 赵红梅; 审校 杨淑祯)
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