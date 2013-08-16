离岸人民币：香港企业对经济前景谨慎，或阻使用人民币意愿--星展银行

路透香港8月16日 - 星展银行(DBS) 周五表示，由于企业对前景持谨慎态度及对人民币升值的预期减弱，企业使用人民币的意欲可能因此受影响。人民币汇率下半年预计将有0.7%的升值空间。

星展银行评估人民币使用意愿的“人民币动力指数”(DRIVE)第二季度指数为55.2，环比一季度55.1微升0.1%，调查结果显示本港企业在过去12个月减少使用人民币付款和作应收账款，但同期增加了以人民币编制客户订单/发票及贸易结算。

“第二季，受访企业使用人民币产品的比率下跌近一半，从一季度的26%跌至二季度的14%，”星展银行高级经济师梁兆基说，“由于企业对前景持谨慎态度及人民币升值趋势减弱，人民币使用水平或因此受到影响。

他并表示，从调查结果看，第二季，较少受访企业认为人民币兑美元在未来12个月会上升，较多企业认为人民币会贬值。该指数第三季将低于第二季，原因是企业于该段期间更悲观，面对6月内地银行间“钱荒”及内地经挤放缓等经济困扰。

梁兆基并预计，人民币汇率下半年将有轻微升幅，有0.7%的升值空间，今年年底人民币兑美元汇价将达到6.07。

星展银行报告认为，展望未来，就算人民币升值预期缓和，但市场仍会发展人民币产品和结构性产品，发展人民币商业交易的步伐与投资产品的步伐未必一致。

梁兆基认为，人民币香港银行同业拆息定价为价格贷款额度提供了可靠基准，亦可促进离岸人民币利率掉期市场发展，这也解释了为何商界二季度普遍减少人民币付款和作应收账款，但越来越多企业仍使用较复杂人民币产品。

报告还显示，在众多人民币产品中，以人民币计价的结构性投资存款的使用量在二季度录得最大升幅，由第一季的4%飙升至第二季的22%，而使用以其他货币计价的机构性投资存款（但与人民币挂钩）的比例，由3%按季上升至14%。

星展银行财资市场部执行董事王良亨表示，远期市场的透明度和流动性提升，促进了增益产品的增长，随着CNH HIBOR的定价推出，市场对利率挂钩投资产品的信心得到提升，有利未来研发更多人民币创新产品。

星展银行并表示，上述指数充分反映人民币国际化的进程仍处于起步阶段。

香港时间14:53，离岸人民币离岸人民币即期 报6.1085，人民币兑美元即期报6.1112元。