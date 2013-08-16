中国能源：成品油价格本次继续不作调整，因涨价金额仍不足--发改委

路透北京8月16日 - 中国国家发展和改革委员会周五称，因平均油价涨幅不足，国内成品油价格本次不做调整，亦为连续两次未作调整，未调金额纳入下次调价时累加或冲抵。

刊登在发改委网站的新闻稿指出，自8月2日以来，国际市场油价先抑后扬，8月中旬美国西德克萨斯轻质原油（WTI）和英国北海布伦特原油期货价格分别突破每桶105美元和110美元，布伦特原油创5个月以来的新高。

但按现行国内成品油价格机制测算，8月16日前10个工作日平均价格与8月2日前10个工作日平均价格相比仅小幅上涨，即使加上8月2日应涨未涨金额，合计涨价金额每吨仍不足50元。

根据《石油价格管理办法（试行）》第六条规定，本次汽、柴油价格不作调整，未调金额纳入下次调价时累加或冲抵。

根据3月27日起实施的新成品油定价机制，成品油价格每10个工作日调整一次，该降就降，该升就升。但当汽、柴油的涨价或降价幅度低于每吨50元，折合到每升调价金额不足5分钱，为节约社会成本，零售价格暂不作调整，纳入下次调价时累加或冲抵。

发改委8月2日亦未调整油价，上次调整油价则是在7月20日，上调国内成品油价格，其中汽、柴油价格每吨分别提高325元人民币和310元。据路透测算，其上调幅度分别为3.6%和3.8%，是3月27日调降成品油价并完善成品油定价机制以来成品油价格涨幅最大的一次。（完）

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