中国能源：成品油价格本次继续不作调整，因涨价金额仍不足--发改委

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京8月16日 - 中国国家发展和改革委员会周五称，因平均油价涨幅不足，国内成品油价格本次不做调整，亦为连续两次未作调整，未调金额纳入下次调价时累加或冲抵。
刊登在发改委网站的新闻稿指出，自8月2日以来，国际市场油价先抑后扬，8月中旬美国西德克萨斯轻质原油（WTI）和英国北海布伦特原油期货价格分别突破每桶105美元和110美元，布伦特原油创5个月以来的新高。
但按现行国内成品油价格机制测算，8月16日前10个工作日平均价格与8月2日前10个工作日平均价格相比仅小幅上涨，即使加上8月2日应涨未涨金额，合计涨价金额每吨仍不足50元。
根据《石油价格管理办法（试行）》第六条规定，本次汽、柴油价格不作调整，未调金额纳入下次调价时累加或冲抵。
根据3月27日起实施的新成品油定价机制，成品油价格每10个工作日调整一次，该降就降，该升就升。但当汽、柴油的涨价或降价幅度低于每吨50元，折合到每升调价金额不足5分钱，为节约社会成本，零售价格暂不作调整，纳入下次调价时累加或冲抵。
发改委8月2日亦未调整油价，上次调整油价则是在7月20日，上调国内成品油价格，其中汽、柴油价格每吨分别提高325元人民币和310元。据路透测算，其上调幅度分别为3.6%和3.8%，是3月27日调降成品油价并完善成品油定价机制以来成品油价格涨幅最大的一次。（完）
更多细节，请点选发改委网站：here (发稿 李文科; 审校 杨淑祯)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。