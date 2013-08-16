版本:
中国
亚洲 | 2013年 8月 16日 星期五 15:26 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶受油价坚挺提振收高，获利了结限制市场涨幅

布兰特原油期货周五持稳于每桶110美元附近，本周料仍将收高，因埃及局势动荡引发供给面疑虑，不过美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能不久后将缩减有利于大宗商品的刺激计划的疑虑，则限制了油价涨幅。

交易员表示，TOCOM期胶价格收在关键支撑位265日圆上方后，下周可能续涨。

上海期交所主力1月期胶 上升225元人民币，收报每吨19,880元人民币(3,300美元)。

新加坡商品交易所近月9月期胶 最新报242.0美分，上涨2美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 田建华/王翔琼；审校 张若琪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐