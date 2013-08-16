路透基点：七家银行启动纬创的6亿美元贷款

路透香港8月16日 - 汤森路透旗下基点引述市场消息人士报导，七家银行组成的牵头行兼簿记行银团昨夜启动纬创的6亿美元循环贷款。

这笔循环贷款分为：A部分的5亿美元五年期贷款，和B部分的1亿美元三年期贷款，B部分有两年展期选项。

A部分贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码119基点，B部分为较Libor加码108基点。若台北银行同业美元拆款利率(TAIFX)与Libor差距超过38个基点，借款方将支付超额部分的利率。

银行受邀以三个层级参贷。承贷5,000万美元或以上，3,000-4,900万美元以及1,500-2,900万美元的银行将分别获得25基点、22基点和20基点的前端费。

如果贷款提取比例不到60%，有10基点的承诺费。

从第36个月开始，贷款将分五次每半年不等额偿还，前四次每次偿还12.5%，第五次偿还50%。

回复截止日期为9月13日。

一如先前报导，七家牵头行兼簿记行包括：玉山银行、第一银行、华南银行、兆丰国际银行、瑞穗银行、三井住友银行和台北富邦银行。

筹得资金将用于营运资本。

伟创5月获得一笔4.5亿美元的一年期循环贷款，提供贷款的四家银行为：永丰银行、彰化银行、第一银行和华南银行。

根据公司网站，该公司是一家委托设计制造厂(ODM)，致力于生产信息通信技术产品，在设计、生产与售后服务方面为客户提供全面支持。(完)