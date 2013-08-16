表格：外资在韩国股市买超2,155亿韩元，为连续第三个交易日买超

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透首尔8月16日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 买超2,155亿韩元，为连续第三个交易日买超，期间总计买超7,474亿韩元。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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8月16日 215.5 -5.0 -194.5
8月14日 358.1 -30.8 -323.4
8月13日 173.8 141.6 -311.0
8月12日 -58.6 96.1 -40.7
8月 9日 -44.6 -4.2 46.2
8月 8日 -162.9 120.7 36.3
8月 7日 -126.0 -70.6 204.7
8月 6日 -152.4 106.9 46.7
8月 5日 90.9 -93.4 3.5
8月 2日 87.5 -25.1 -50.7
8月 1日 63.4 -11.2 -52.5
7月31日 12.0 102.6 -111.2
7月30日 98.5 237.5 -314.9
7月29日 80.5 -136.6 52.9
7月26日 210.0 -111.4 -96.9
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本月以来 444.8 224.8 -635.4
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今年以来 -8,766.7 9,360.0 -4.1
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(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。