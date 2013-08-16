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亚洲 | 2013年 8月 16日 星期五 15:29 BJT

表格：外资在韩国股市买超2,155亿韩元，为连续第三个交易日买超

路透首尔8月16日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 买超2,155亿韩元，为连续第三个交易日买超，期间总计买超7,474亿韩元。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：

日期 外资 机构投资人 散户

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8月16日 215.5 -5.0 -194.5

8月14日 358.1 -30.8 -323.4

8月13日 173.8 141.6 -311.0

8月12日 -58.6 96.1 -40.7

8月 9日 -44.6 -4.2 46.2

8月 8日 -162.9 120.7 36.3

8月 7日 -126.0 -70.6 204.7

8月 6日 -152.4 106.9 46.7

8月 5日 90.9 -93.4 3.5

8月 2日 87.5 -25.1 -50.7

8月 1日 63.4 -11.2 -52.5

7月31日 12.0 102.6 -111.2

7月30日 98.5 237.5 -314.9

7月29日 80.5 -136.6 52.9

7月26日 210.0 -111.4 -96.9

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本月以来 444.8 224.8 -635.4

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今年以来 -8,766.7 9,360.0 -4.1

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(完)
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