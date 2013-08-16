路透基点：桑德国际五年期融资案进入一般银团贷款阶段--RLPC

路透香港8月16日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，污水处理公司桑德国际的五年期1-1.5亿美元贷款案已启动一般银团贷款阶段。

本项分期贷款案由远东国际商业银行牵头，贷款在一年半的宽限期之后，将分八期每半年等额偿还，贷款平均年限为3.25年。

贷款利率为一个月期或三个月期伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码315基点。

受邀参贷银行承诺贷款2,000万美元或以上者，可获150基点的前端费用。承诺贷款1,500-1,900万美元者，前端费用有125基点；承诺1,000-1,400万美元者，前端费用有100基点。

八月底时将安排另一次北京实地查访。本月初已经有为高级贷款行举行过一次实地考察。

本案将透过子公司桑德国际(香港)担任借款方，资金所得为一般企业用途。