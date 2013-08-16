路透基点：桑德国际五年期融资案进入一般银团贷款阶段--RLPC

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透香港8月16日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，污水处理公司桑德国际的五年期1-1.5亿美元贷款案已启动一般银团贷款阶段。
本项分期贷款案由远东国际商业银行牵头，贷款在一年半的宽限期之后，将分八期每半年等额偿还，贷款平均年限为3.25年。
贷款利率为一个月期或三个月期伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码315基点。
受邀参贷银行承诺贷款2,000万美元或以上者，可获150基点的前端费用。承诺贷款1,500-1,900万美元者，前端费用有125基点；承诺1,000-1,400万美元者，前端费用有100基点。
八月底时将安排另一次北京实地查访。本月初已经有为高级贷款行举行过一次实地考察。
本案将透过子公司桑德国际(香港)担任借款方，资金所得为一般企业用途。
桑德国际在香港及新加坡挂牌上市，该公司公布2012营收26.5亿元人民币(4.34亿美元)，同比增加15.7%。净利成长3.3%至4.275亿元人民币。(完)
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