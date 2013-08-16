美国核反应堆无法抵御911式袭击--报告

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿8月15日 - 德克萨斯大学在周四的一份报告中称，美国核电站没有得到足够的保护，可能面临炸弹级原材料被盗和导致反应堆融毁的攻击。这种材料可用于制造武器和发起引起核反应堆熔毁的袭击。
德克萨斯州大学奥斯汀分校“核扩散预防项目”(Nuclear Proliferation Prevention Project，简称NPPP)的报告称，在美国104个商业核反应堆和3个研究型反应堆中，没有一个可以抵御类似911劫机事件那种涉及多人的袭击。
根据这份名为《保护美国核设施免受恐怖袭击》(Protecting U.S. Nuclear Facilities from Terrorist Attack)报告，美国核能管理委员会(NRC)只要求核电站能够抵御由5-6人发起的袭击。此外，NRC没有要求核电站抵御高威力的狙击步枪和火箭弹。
报告称，三个研究型核反应堆由高浓缩铀驱动。如果高浓缩铀被盗，可用于制造核武器。
NPPP协调人兼报告作者之一的Alan Kuperman表示，发电站辩称他们在没有大幅增加经费的情况下已做了力所能及的一切以确保核电站的安全，称预防袭击是美国政府的责任。
Kuperman表示，自2011年9月11日以来，美国政府取得了某些进展。当时，核电站被要求能够抵御三人袭击。五角大楼和能源部近期也在开发一种保护核武器和化石原料的通用方法。
“这是取得进展的一个良好迹象，但这不能解决我们对核反应堆的担忧。”(完)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。