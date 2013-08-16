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亚洲 | 2013年 8月 16日 星期五 16:07 BJT

全球金市：现货金刷新两个月高位，料录得一个月最大单周涨幅

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1364.60 -0.95 -0.07 -18.51

现货银 22.97 0.01 +0.04 -24.14

现货铂金 1521.74 0.04 +0.00 -0.86

现货钯金 754.22 -4.78 -0.63 8.99

COMEX期金 1364.20 3.30 +0.24 -18.59 37284

COMEX期银 23.02 0.08 +0.35 -24.06 11220

汇率

欧元/美元 1.3351

美元/日圆 97.41

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 田建华/王翔琼；审校 石冠兰/蔡美珍)
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