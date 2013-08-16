《技术分析》中国股市沪综指短线走势料以回落为主

作者 曾祥进

路透北京8月16日电 - 中国股市沪综指 本周现巨幅震荡，周初虽放量突破前高，但持续上涨力度明显有限，而周五因光大证券 误操作事件导致大盘当日出现罕见异动，令部分观望资金受误导仓促入市被套，多头能量被无谓消耗，短期内大盘回落压力大增，料将重返前期箱体震荡区域内；从中线看，上方技术压力依然未减，大盘继续呈横向震荡格局。

以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:

短期走势(日线图): (link.reuters.com/kuv42v)

沪指周初一度放量突破2,050点的箱体上沿和前高，但随后做多动力不足以及60日均线突破未果令股指重新回落，而周五盘中巨幅震荡误导部分观望资金仓促入市被套，使得市场多头能量被无谓消耗，并成为短期后市潜在杀跌来源，周五沪指已下破5、10日均线，下跌趋势渐确立，短期内大盘料重返前期箱体内。

由于短期各条均线未有明显发散，其技术支撑较为薄弱，沪指将继续下试20和30日均线，其约处于2,040点附近，短线尚具备一定支撑。而上档除了60日均线继续有效压制大盘外，周五的异动走势令市场预期转趋混乱，短期内令大盘易下难上。

技术指标方面，日KDJ（随机指标）在超卖区形成死叉下落，RSI（相对强弱指数）亦同步下行，均发出短期向淡讯号； BOLL（布林通道）上轨在有效制约股指冲高后，其中轨则将上移至2,040点附近，与10日和20日均线共同对股指形成短线支撑，但须谨防其下破可能，一旦失守则意味本轮反弹行情的最终夭折。

较长期走势(周线图): (link.reuters.com/muv42v)

沪综指虽第四周收阳，但本周阳线上影线过长，中线角度看空头仍保持强大威慑力，成交金额虽创两个半月以来最大单周成交，但与全周0.79%的微弱涨幅不成正比，显示上档中线压力依然巨大。