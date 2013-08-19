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亚洲 | 2013年 8月 19日 星期一 15:37 BJT

重发-《中国国债发行日程表》--8月19日

(更新储蓄国债的最终发行量)
1、以下为中国即将或正在发行的国债:

发债主体    规模     期限   票面利率     债券类型        发行时间    上市时间
         (亿元人民币)       
-------------------------------------------------------------------------------    
  财政部     *300      10年   *周三招标  记账式国债      8/22-8/26    8/28 
  财政部      150     182天   *3.9103%   贴现国债        8/19-8/21    8/23  
  财政部      300      3年    *3.77%     记账式国债      8/15-8/19    8/21  
  财政部      239.93   3年      5%       电子式储蓄国债  8/10-8/19
              160      5年      5.41%    电子式储蓄国债  8/10-8/19
                       (今年第七和八期储蓄国债) 
  财政部      --       3年      --       续发记账式国债     9/4
  财政部      --      182天     --       贴现国债           9/6
  财政部      --      3/5年     --       凭证式储蓄国债     9/10
  财政部      --       7年      --       续发记账式国债     9/11
  财政部      --      30年      --       记账式国债         9/13
  财政部      --      3/5年     --       电子式储蓄国债     10/10
  财政部      --       7年      --       记账式国债         10/16
  财政部      --      10年      --       续发记账式国债     10/23
  财政部      --       1年      --       记账式国债         10/30
  财政部      --       5年      --       记账式国债         11/6
  财政部      --      3/5年     --       凭证式储蓄国债     11/10
  财政部      --       7年      --       续发记账式国债     11/13
  财政部      --      10年      --       续发记账式国债     11/20
  财政部      --       5年      --       续发记账式国债     12/4
  财政部      --       7年      --       续发记账式国债     12/11
-------------------------------------------------------------------------------    

2、以下为中国即将或正在发行的地方政府债:

  发债主体      规模     期限      票面利率       债券类型        发行时间        上市时间
           (亿元人民币)        
---------------------------------------------------------------------------------------------  
 陕西等四省市   253       3        *4.29%        地方政府债      8/20-8/22          8/26  
 陕西等四省市   255       5        *4.43%        地方政府债      8/20-8/22          8/26        
---------------------------------------------------------------------------------------------
    
3、地方政府自行发债:

  发债主体      规模     期限      票面利率       债券类型        发行时间        上市时间
           (亿元人民币)        
 --------------------------------------------------------------------------------------------
 *山东省        112      5/7       周五招标      地方政府债       8/26-8/28          --    
 --------------------------------------------------------------------------------------------
   
注:1、*代表新增
   2、记帐式国债均为跨市场国债，即在中国全国银行间债券市场及证券交易所市场上市。(完)


 (整理 吴芳；审校 康熙泽/边竞)

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