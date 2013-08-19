重发-《中国国债发行日程表》--8月19日

(更新储蓄国债的最终发行量) 1、以下为中国即将或正在发行的国债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民币) ------------------------------------------------------------------------------- 财政部 *300 10年 *周三招标 记账式国债 8/22-8/26 8/28 财政部 150 182天 *3.9103% 贴现国债 8/19-8/21 8/23 财政部 300 3年 *3.77% 记账式国债 8/15-8/19 8/21 财政部 239.93 3年 5% 电子式储蓄国债 8/10-8/19 160 5年 5.41% 电子式储蓄国债 8/10-8/19 (今年第七和八期储蓄国债) 财政部 -- 3年 -- 续发记账式国债 9/4 财政部 -- 182天 -- 贴现国债 9/6 财政部 -- 3/5年 -- 凭证式储蓄国债 9/10 财政部 -- 7年 -- 续发记账式国债 9/11 财政部 -- 30年 -- 记账式国债 9/13 财政部 -- 3/5年 -- 电子式储蓄国债 10/10 财政部 -- 7年 -- 记账式国债 10/16 财政部 -- 10年 -- 续发记账式国债 10/23 财政部 -- 1年 -- 记账式国债 10/30 财政部 -- 5年 -- 记账式国债 11/6 财政部 -- 3/5年 -- 凭证式储蓄国债 11/10 财政部 -- 7年 -- 续发记账式国债 11/13 财政部 -- 10年 -- 续发记账式国债 11/20 财政部 -- 5年 -- 续发记账式国债 12/4 财政部 -- 7年 -- 续发记账式国债 12/11 ------------------------------------------------------------------------------- 2、以下为中国即将或正在发行的地方政府债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民币) --------------------------------------------------------------------------------------------- 陕西等四省市 253 3 *4.29% 地方政府债 8/20-8/22 8/26 陕西等四省市 255 5 *4.43% 地方政府债 8/20-8/22 8/26 --------------------------------------------------------------------------------------------- 3、地方政府自行发债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民币) -------------------------------------------------------------------------------------------- *山东省 112 5/7 周五招标 地方政府债 8/26-8/28 -- -------------------------------------------------------------------------------------------- 注:1、*代表新增 2、记帐式国债均为跨市场国债，即在中国全国银行间债券市场及证券交易所市场上市。(完) (整理 吴芳；审校 康熙泽/边竞)