版本:
中国
市场报道 | 2013年 8月 16日 星期五 16:09 BJT

《汇市简讯》欧元兑英镑引发0.8500下方的止损单

路透8月16日 - 0752GMT

* 在0.8500下方挂有止损单(0.8505为昨日所及六周低点)

* 下档支撑位在0.8483 (7月3日所及低点)以及0.8470、0.8453、 0.8420 和0.8400

* 其中，0.8400为6月26日所及低点。0.8453为200日均线切入位，0.8420为5月16日所及低点

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 孙茉莉; 审校 石冠兰)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐