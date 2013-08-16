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货币新闻 | 2013年 8月 16日 星期五 16:25 BJT

香港股市：收低0.1%，但仍录得九个月最大周线涨幅

恒生国企指数 收高0.1%，本周扬升6.5%，创1月13日止当周以来的最大涨幅。

内地市场日内飙涨，随后跳水收低。此波暴涨可能是一家券商的交易系统故障所致。

光大证券 午后临时停牌，随后刊登公告称，公司策略投资部门自营业务在使用其独立的套利系统时出现问题，现正在进行相关核查和处置。 (完)
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